За ходом матча наблюдал губернатор Алексей Текслер, он же —президент хоккейного клуба Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После второго проигранного матча в Челябинске главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сказал, что команда сыграла неплохо, но не смогла реализовать голевые моменты.

— Неплохо играли, особенно в первом периоде. Были моменты, не смогли реализовать. Во втором периоде тоже были моменты, но неправильно сыграли в обороне, и допустили ошибки в атаке. Пропустили совсем ненужный гол. А потом пошли эмоции. Они захлестнули. Команда старалась выровнять игру, но опять подвела реализация, — прокомментировал итог матча Анвар Гатиятулин.

Главный тренер не стал "посыпать голову пеплом" и валить все на игроков. Как обычно поблагодарил игроков за самоотдачу, старание и желание переломить ситуацию.Наставник также поблагодарил болельщиков за поддержку, сказав, что она сегодня команде очень нужна.

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