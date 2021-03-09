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Что произошло после матча Трактор-Салават Юлаев Челябинск

КП-Челябинск рассказывает, что произошло после матча Трактор-Салават Юлаев
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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За ходом матча наблюдал губернатор Алексей Текслер, он же —президент хоккейного клуба

За ходом матча наблюдал губернатор Алексей Текслер, он же —президент хоккейного клуба

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После второго проигранного матча в Челябинске главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сказал, что команда сыграла неплохо, но не смогла реализовать голевые моменты.

— Неплохо играли, особенно в первом периоде. Были моменты, не смогли реализовать. Во втором периоде тоже были моменты, но неправильно сыграли в обороне, и допустили ошибки в атаке. Пропустили совсем ненужный гол. А потом пошли эмоции. Они захлестнули. Команда старалась выровнять игру, но опять подвела реализация, — прокомментировал итог матча Анвар Гатиятулин.

Главный тренер не стал "посыпать голову пеплом" и валить все на игроков. Как обычно поблагодарил игроков за самоотдачу, старание и желание переломить ситуацию.Наставник также поблагодарил болельщиков за поддержку, сказав, что она сегодня команде очень нужна.

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Спорт: хоккей