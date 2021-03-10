Новые случаи заражения в Челябинской области фиксируют каждый день, но их уже не так много, как было раньше.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 145 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 53 768. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.
Больничные палаты при этом покинули 160 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 46 447 человек. Под присмотром врачей остаются 5 128 зараженных.
За время пандемии в Челябинской области на COVID-19 протестировали 1,67 миллиона человек. За прошедшие сутки — 1 973.
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