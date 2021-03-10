Снег в Челябинске, по прогнозам синоптиков, будет идти до выходных.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске из-за прогнозируемых интенсивных осадков дорожники перейдут на усиленный режим работы. Такое задание им дали в мэрии.
—В Челябинске ожидаются интенсивные осадки, — сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. — Просим горожан воздержаться от дальних поездок, отнестись с пониманием и не создавать помех при уборке дорог Челябинска.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти до выходных. Мы узнали, чего еще ждать от непредсказуемой уральской погоды.
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