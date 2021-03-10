«Борьба с ветряными мельницами»: в Госдуме предложили наказывать за продуктовые фейки

Государственная Дума РФ планирует ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации о росте цен на продовольственные товары и продукты питания. Такой проект разработан депутатом ГД РФ Анатолием Выборным. По его словам, такая инициатива вводится в ответ на искусственное создание панического спроса на базовые продукты. Парламентарий предлагает введение штрафа для физических лиц до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

— Один из факторов ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, которая способна вызвать рост цен на продукты или их дефицит, — комментирует Выборный.

Челябинский предприниматель и политик Сергей Смышляев считает, что проблема фейковых новостей преувеличена, а корень проблемы с ростом цен на продукты состоит совсем не в панической информации:

— Рост цен на масло и макароны — реальная проблема, отмеченная даже президентом РФ. Причины понятны: коронавирус, ослабление рубля и разрыв логистических цепочек привели к тому, что цены пошли наверх. Однако, вместо субсидирования производителей продуктов, депутат предлагает бороться с фейками. Ведь это проще.

По его мнению, подобная инициатива — всего лишь борьба с ветряными мельницами, и она не будет иметь какого-либо влияния на ситуацию с ростом цен.

— К тому же, как доказать, что именно фейки приводят к росту цен? Да, распространителей недостоверных новостей накажут, но кто станет новым виновником, когда продукты продолжат дорожать? — говорит Сергей Владимирович.