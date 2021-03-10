Полицейские предложили челябинцам выбрать клички для щенков служебных собак

Слева — девочка, а справа — мальчик. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

ГУ МВД по Челябинской области предложила челябинцам придумать клички для двух щенков, которые скоро будут нести службу.

— Знакомьтесь! На фото новые питомцы Центра кинологической службы ГУ МВД России по Челябинской области и им всего лишь несколько недель отроду! Скоро они станут полноправными «сотрудниками» Центра и начнут проходить курс подготовки, чтобы в будущем стать настоящими оперативно-розыскными собаками, — рассказали в полиии.

Предложить свой вариант можно по ссылке. Клички должны быть благозвучными и начинаться на букву «Л».

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