Ученые из Челябинской области изобрели ловушку для дронов

В последнее время дроны все чаще используются военными. Фото: Олег Адамович

Ученые федерального ядерного центра в Снежинске (РФЯЦ—ВНИИТФ) запатентовали устройство для борьбы с дронами. Как сообщает kp.ru, система состоит из ракеты с блоком наведения, которая доставляет в район нахождения дрона контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой. По углам сети расположены грузы, которые растягивают ловушку, обеспечивая захват беспилотника.

Существующие средства уже неэффективны, отмечают ученые, ведь современные дроны умеют совершать сложные маневры. Эту проблему планируется решить за счет наращивания начальной скорости тех самых грузов.

Пока работоспособность снежинских дронов подтверждена только расчетами. Сейчас к изделию готовят документацию, после чего можно будет приступить к производству и испытанию опытных образцов.

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