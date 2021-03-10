Город в Челябинской области спасли от схода лавины

Спасатели устранили угрозу схода лавины на дома жителей Усть-Катава. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

В Челябинской области спасатели предотвратили угрозу схода лавины на дома жителей Усть-Катава. Снег с горы Кладенная утром 10 марта после двухдневных обильных осадков начал засыпать заборы жилых строений по улице Крупской.

— Частный сектор находится прямо у подножия горы, — рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области. — На место происшествия приехали спасатели Усть-Катава. Они срезали нависающие «козырьки» снежными лопатами и шанцевым инструментом, подготовили снежный покров по вершине на протяженности в 250 метров и провели контролируемый спуск части снежного покрова на безопасный для домов участок к подножью горы.

В ведомстве уточнили, что образованию «козырьков» привели обильные снегопады, перепады температур от потепления до заморозков, сильные порывы ветра. Максимальная глубина покрова снежных наметов на горе составляет от полутора до двух метров.

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