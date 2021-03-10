Бывшие военные из Челябинской области получили сроки за кражу сухпайков на 5 млн рублей

Похищенные наборы они перепродали Фото: Алексей ФОКИН

Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области вынес приговор четырем бывшим военным. В 2017-2019 годах они служили в тылу танковой дивизии в Чебаркуле, где списали сухпайки, а затем и продали их на сумму 5 млн рублей. Однако теперь предприимчивым военным придется отвечать за свой поступок.

— Суд признал их виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Все осужденные получили сроки в колонии общего режима и колонии-поселении от 3 до 7 лет. Помимо этого, им назначили судебные штрафы.

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