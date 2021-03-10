В Зауралье инспекторы ДПС помогли женщине вытащить иномарку из кювета и отремонтировать колесо

На помощь пришли сотрудники ДПС Андрей Потрепалов и Сергей Мокиевец. Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской области.

В Катайском районе госавтоинспекторы пришли на помощь автомобилистке. Женщина ехала вечером в Шадринск, но внезапно не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее KIA Rio плотно засел в сугробе, самостоятельно было не выехать.

Проблему помогли решить сотрудники ДПС, которые чудом в это время проезжали мимо: старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Андрей Потрепалов и инспектор ДПС лейтенант полиции Сергей Мокиевец.

— Когда эвакуатором автомобиль вытащили из кювета, оказалось, что колесо иномарки пробито. Дорожные полицейские доехали до ближайшего шиномонтажа и отремонтировали колесо, после чего помогли женщине установить его на автомобиль, — рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Позже водитель прислала благодарность в Госавтоинспекцию региона и попросила руководство поощрить сотрудников, спасших ее.

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