28 рублей — не предел: в Челябинске подорожал проезд в некоторых маршрутках

В некоторых челябинских маршрутках сегодня подорожал проезд. Предприниматели оказались неумолимы, решение безапелляционное, рекомендации мэрии не подействовали, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». Скептики были правы: пожелания чиновников в одно ухо влетели, в другое вылетели.

— В середине февраля мы констатировали, что с учетом удорожания топлива и запчастей откладывать повышение стоимости некуда. Ни администрация, ни антимонопольщики повлиять на решение коммерсантов не в силах. Также напомним, что непривычные пока 28 рублей могут легко превратиться в 30 с 2022 года, — добавляют авторы «Челябушки». — Транспорт южноуральской столицы, как известно, передали под присмотр области ради реформирования, готовится новая агломерационная схема, закупается подвижной состав и скоро появится более весомый повод для увеличения цен на проезд.

Что думают о новой транспортной схеме общественные деятели города и представители маршрутного бизнеса, читайте в нашем материале.