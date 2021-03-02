Пойдет ли власть на сделку: «ЧМК» попросил вместо уплаты штрафа модернизировать производство

«Челябинский металлургический комбинат» вышел с неожиданной просьбой к суду — заменить многомиллионную выплату за слив стоков в реку Миасс на расходы по модернизации. Как отмечает городской телеграм-канал «Челябушка», просьба выглядит как коммерческое предложение.

— Странно только, что в качестве аргумента звучит исключение дальнейшего загрязнения. Складывается впечатление, что если постановление о компенсации в 142,6 миллиона рублей сохранят, то и модернизации не будет, — добавляют авторы телеграм-канала. — Стоит отметить, что руководство «ЧМК» придумало схему, отвечающую последним тенденциям: среди политиков разных уровней сейчас только и разговоров, что о «перевооружении» заводов и чистых технологиях. Более того, в федеральном центре на днях было решено, что собственники обязаны устанавливать отслеживающее оборудование сами. Остается наблюдать, чем дело кончится — пойдут ли власти и фемида на сделку. Минэко, кстати, уже заинтересовалось.