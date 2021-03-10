ВТБ: челябинцы в 1,5 раза увеличили траты на цветы и конфеты к 8 марта

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В минувшие праздничные выходные жители Челябинской области потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта в 1,5 раза больше, чем годом ранее – порядка 1,4 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Средняя стоимость букета в регионе составила 200 рублей, сладкого подарка – более 2 тыс. рублей.

Траты челябинцев 6-8 марта в кондитерских магазинах выросли на 41% по сравнению с прошлогодними показателями, а в цветочных салонах – практически удвоились. Общее количество транзакций увеличилось в 1,5 раза.

В целом россияне в праздничные дни увеличили расходы на цветы и сладкие сюрпризы для женщин на 29% – почти до 530 млн рублей, и заходили за ними на четверть чаще, чем годом ранее. По данным эквайринга ВТБ, траты на букеты для близких в России выросли на 48% год к году и составили около 50 млн рублей, а расходы на конфеты и пирожные увеличились на 28%, до 480 млн рублей.

– В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, и корпоративных поздравлений пока проводится меньше, – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. – Интересно, что за год заметно выросло количество транзакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)