В просьбе отказано: суд отказал ЧМК в замене штрафа на расходы по модернизации оборудования

Судебная коллегия отказала «Челябинскому металлургическому комбинату» в замене крупной выплаты за слив стоков в реку Миасс на расходы по модернизации оборудования. Похоже, от компенсации в федеральный бюджет в размере 142,6 миллиона рублей предприятию не отвертеться, констатирует городской телеграм-канал «Челябушка».

— Мы внимательно следили, чем кончится рассмотрение апелляции — фемида на сделку не пошла, невзирая на заинтересованность регионального Министерства экологии. Прецедента не случилось, — добавляют авторы «Челябушки». — Идея была подана правильно — на волне внедрения чистых технологий. Однако исключать загрязнение окружающей среды (в данном случае водной артерии) все-таки лучше не ценой прежних огрехов, а загодя, предупреждая экологические катастрофы.