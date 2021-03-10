Коллекторы потребовали от южноуральца долг, который он погасил 8 лет назад

Мужчина полностью оплатил ипотеку, но банк все равно начислил ему долг Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителю Челябинской области начали названивать коллекторы с требованием вернуть долг по ипотеке. Однако он его погасил еще в 2013. От мужчины требовали сумму в 90 тысяч рублей. Причем в самом банке, где брался заем, ему сообщили, что справка является ошибочной, а право на долг по договору уступки было передано в коллекторскую организацию. Об этом пишет издание «Челябинск Сегодня».

Мужчина обратился за помощью к челябинским активистам Общероссийского народного фронта. Эксперт ОНФ Вячеслав Курилин направил обращение в Центробанк, а также инициировал судебное разбирательство. И только после этого банк, где бралась ипотека, прислал сообщение о том, что южноуралец может считать свой долг погашенным.

— Рады позитивному финалу этой истории, а всем, кто попал в подобную ситуацию, напоминаем, что требования о взыскании задолженности повторно к заемщику предъявлены быть не могут. Рекомендуем направлять претензию в адрес банка, в случае отказа ее удовлетворить - обращаться в суд. Правда в данной ситуации должна быть на стороне добросовестного заемщика, — сообщил Курилин.

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