Текслер и руководитель Росреестра договорились о тщательной проверке документов в МФЦ

Алексей Текслер и Ольга Смирных обсудили важные вопросы работы Росреестра в Челябинской области.

В среду, 10 марта, губернатор Алексей Текслер встретился с руководителем регионального Росреестра Ольгой Смирных.

Как сообщает пресс-служба региона, в первую очередь, был поднят вопрос о совместной работа по наполнению базы данных Единого информресурса о земле и недвижимости сведениями об участках, пригодных для жилищного строительства.

Напомним, губернатор поставил задачу комплексного освоения земли, чтобы параллельно с жильем строилась инфраструктура: детсады и школы, поликлиники, скверы и дороги.

Губернатор подчеркнул, что данные о земельных участках должны быть открытыми, наглядными и прозрачными.

— Информация должна быть удобной для привлечения инвесторов. Проще должен стать порядок обращения застройщиков за получением прав на земельные участки, — сказал Алексей Текслер.

Среди прочих тем губернатор и руководитель регионального Росреестра обсудили важный вопрос проверки в МФЦ личности заявителей и подлинности документов. Нужно повысить степень защищенности от мошенников тех, кто совершает сделки с недвижимостью.

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