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Заведующую школьной столовой в Челябинской области осудят за хищение 1,3 млн рублей

Речь идет о деньгах, которые выделялись на еду для детей
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Следствие полагает, что заведующая столовой присваивала деньги на протяжении нескольких лет

Следствие полагает, что заведующая столовой присваивала деньги на протяжении нескольких лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нагайбакского района Челябинской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении заведующей столовой Фершампенуазской средней школы. Она обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 160 УК РФ («присвоение и растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Как установило следствие, в период 2017-2020 годов заведующая столовой присваивала себе деньги, которые собирались с родителей на питание школьников. В общей сумме подозреваемой удалось получить свыше 1,3 млн рублей. Однако все вскрылось, когда в школу нагрянула прокурорская проверка.

— Факт совершения преступления выявлен прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательной организации, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе следствия на имущество женщины и ее родственника был наложен арест. Уголовное дело в отношении нее будет рассмотрено в Нагайбакском районном суде.

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