На трассе М-5 в Челябинской области снова пробки из-за непогоды

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Дороги в Челябинской области снова замело снегом из-за непогоды. Особенно сильно это сказалось на трассе М-5 «Урал». Сейчас там работают дорожные службы и сотрудники ГИБДД.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями, на участке от границы с Республикой Башкортостан до Челябинска сотрудники областного полка Госавтоинспекции продолжают нести службу на трассе М5, — сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. — На автодороге работают 49 экипажей ДПС, обеспечивая бесперебойную работу снегоуборочной техники, в случае ухудшения обстановки, будут выведены дополнительно 20 экипажей ДПС.

Напомним, на трассе М-5 было введено ограничение на движение для большегрузов. Оно будет действовать до 12:00 четверга, 11 марта.

От Кропачево в сторону Сима. Фото: vk.com / «Трасса М5 Уфа - Челябинск»

Фото: vk.com / «Трасса М5 Уфа - Челябинск»

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