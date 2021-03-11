Всего скончались за время пандемии 2 157 человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 142 новых случая коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 53 910. Такие данные дают в региональном минздраве.
Скончались восемь человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь пациентов. Причиной смерти еще одного человека стали другие серьезные заболевания. Всего скончались за время пандемии 2 157 человек с ковидом.
Накануне врачи выписали 158 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 46 605 человек. Под присмотром врачей остаются 5 104 зараженных южноуральца.
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