Дело об афере при реконструкции челябинского аэропорта передали в суд

Судьбу фигуранта решит Советский районный суд.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Бывшего директора компании «РТС-Сервис», которая поставляла оборудование в аэропорт Челябинска, обвиняют в покушении на коммерческий подкуп.
По версии следствия, в октябре 2019 года он завысил стоимость техники на 2,4 млн, чтобы получить эти деньги в виде отката. Но провернуть аферу ему не позволили сотрудники транспортной полиции.
— Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
На имущество обвиняемого наложен арест.
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