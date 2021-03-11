Перезагрузить бизнес, прокачать свою эффективность и встретиться с гуру маркетинга: программа бесплатного форума в Челябинске

В четверг, 18 марта, в Челябинске пройдет бесплатный форум для предпринимателей «СберБизнесLive». Тема форума — «Перезагрузка бизнеса». Перед участниками выступят три признанных эксперта в сфере бизнеса и личной эффективности, которые вместе с участниками разберут кейсы реально работающих предприятий и ответят на острые вопросы. Форум проводится по инициативе Сбербанка и образовательной платформы для предпринимателей «Деловая среда». Мероприятие пройдет в формате онлайн.

Хэдлайнеры форума — известный российский маркетолог Игорь Манн, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии, Михаил Смолянов, эксперт в вопросах финансового менеджмента, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Филолог», и Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта. Они расскажут о правилах личной производительности, роли эмоционального интеллекта, основах быстрого финансового планирования. Также в программе — разбор реальных бизнес-кейсов челябинских предпринимателей. Участие в форуме бесплатное после предварительной регистрации.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Спикеры ответят на самые актуальные вопросы, которые стоят перед бизнесом сегодня. Мы рады принести реальную пользу предпринимателям и приглашаем к участию всех, кто понимает, что сегодня информация — самый ценный ресурс. Сбербанк заинтересован в развитии предпринимателей, а такие мероприятия помогают бизнесу быть в тренде и находить нестандартные решения для любых задач.

Прошедший в ноябре 2019 года бизнес-форум «Свое дело», организованный Сбербанком в Челябинске, вызвал большой интерес у предпринимателей. Мероприятие посетили более 700 человек.

Зарегистрироваться и узнать подробную программу можно на сайте.

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