«Динамо-Уралочка» готовится к серьезной борьбе в четвертьфинале Евролиги

В субботу, 13 марта, в Златоусте пройдет ответный матч ¼ Финала женской ватерпольной Евролиги. «Динамо-Уралочка» принимает команду «Кинеф-Сургутнефтегаз». Первая встреча этих соперников в рамках розыгрыша Еврокубков проходила в Киришах и закончилась победой «Уралочки» со счетом 11:8. И теперь на «домашней» воде златоустовским ватерполисткам необходимо удержать созданный задел в три мяча, чтобы пройти в «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов. Уступившая по итогам двух матчей команда также попадает в «Финал четырех», но Кубка рангом ниже — «ЛЕН-Трофи».

Борьба ожидается более чем серьезная. «Кинеф» — очень сильный амбициозный клуб, многократный чемпион России и обладатель Еврокубков, который приложит максимум усилий для победы. В свою очередь, спортсмены и тренеры «Уралочки» тоже не намерены уступать. Это игра принципиальных соперников, и она наверняка будет интересной.

Святослав Накоряков, директор ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст):

— Наша команда максимально сосредоточена и настроена на результат. Понимаем, что соперник сильный и очень мотивированный. Нас ожидает упорная игра, в которой многое будет зависеть от характера и настроя. Готовимся к борьбе с первой и до последней минуты матча.

Матч «Динамо-Уралочка» — «Кинеф-Сургутнефтегаз» состоится 13 марта в Центре Олимпийской подготовки «Уралочка» в Златоусте. Начало в 15.30.

В связи с ограничениями, установленными Европейской Лигой, эта игра пройдет без зрителей. Но болельщики нашей команды смогут его увидеть благодаря трансляции медиахолдинга ОТВ.