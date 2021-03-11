В Челябинске в снегопад трамвай сошел с рельсов

Пассажиров в трамвае не было. Фото: vk.com/«Подслушано ЧМЗ (Official)»

Сегодня, 11 марта, в Металлургическом районе Челябинска трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили жители в соцсетях.

— Режим «Стихия». Вагон сошел с рельсов. Водители молодцы, оттянули вагон за 10 минут. Движение на ЧМЗ открыто, — написали в местном паблике «Подслушано ЧМЗ (Official)» во ВКонтакте.

Как КП-Челябинск уточнили в городском управлении транспорта, пассажиров в трамвае не было, вагон заходил на кольцо.

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