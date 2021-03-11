Силовики нагрянули в администрацию Калининского района Челябинска из-за контрактов на благоустройство

В администрации сообщили, что причины и цели запроса им неизвестны. Фото: 2ГИС

В администрацию Калининского района Челябинска на днях пришли силовики. Им нужна была документация, связанная с контрактами на благоустройство. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе ведомства.

— Изъятия документов не производилось. Это было именно предоставление информации. Администратор предоставила всю запрашиваемую информацию, а именно заверенные копии всех необходимых документов. Администрация всегда в соответствии с законами о полиции и оперативно-розыскной деятельности оказывает содействие и выполняет все требования правоохранительных органов, — прокомментировали в пресс-службе администрации района.

В администрации сообщили, что причины и цели запроса им неизвестны.

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