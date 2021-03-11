Экипаж Росгвардии, мчавшийся в дом ребенка под Челябинском, попал в ДТП

Как отмечают очевидцы, в это время был сильный снегопад. Фото: Подслушано Копейск/vk.com

В Копейске автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии попал в аварию. Экипаж ехал в Областной дом ребенка — там сработала тревожная сигнализация. ЧП произошло накануне вечером.

— На перекрестке улиц Борьбы и Лихачева, двигаясь на запрещенный сигнал светофора с проблесковыми маяками и звуковым сигналом, включенных для беспрепятственного проезда, попали в ДТП с LADA Vesta, начавшего движение с улицы Лихачева, — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

В результате столкновения никто не пострадал. Тревога в доме ребенка оказалась ложной — из-за временного отключения света сработала сигнализация.

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