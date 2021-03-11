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Происшествия11 марта 2021 13:08

В Верхнем Уфалее возбудили второе уголовное дело за приемку недостроенных очистных

Силовики усмотрели хищение денег из бюджета
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
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Подрядчик получил из бюджета города 1,3 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве очистных сооружений. Уже второе за месяц по этому контракту. Ранее дело было возбуждено о превышение должностных полномочий на неустановленного сотрудника Управления имущественных отношений.

В 2018 году городские чиновники заплатили подрядчику ЗАО «СПИНОКС» 1,3 млн рублей за строительство 4-й очереди очистных сооружений. Но работы не проводились.

— В результате организация обманным путем получила из бюджета Верхнеуфалейского городского округа денежные средства в сумме свыше 1,3 млн рублей в счет оплаты по указанному муниципальному контракту, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Прокуратура поставила расследование дела на контроль.

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