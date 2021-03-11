В Челябинске наградили медиков, борющихся с ковидом

Герои-медики - бойцы передовой с опасным врагом, новой коронавирусной инфекцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 11 марта, в Челябинске прошла церемония награждения медиков, внесших значительный вклад в борьбу с коронавирусом. Бойцов передовой — врачей, медсестер, работников службы скорой помощи, руководителей медицинских учреждений пригласили в резиденцию губернатора.

Премия была учреждена главой региона Алексеем Текслером в сентябре прошлого года.

— Для каждого человека здоровье — это главная ценность, это является основой и нашей политики в сфере здравоохранения, мы сообща стремимся увеличить продолжительность жизни, улучшить демографическую ситуацию в регионе, сделать медицинскую помощь доступной, современной, высокотехнологичной, — заявлял ранее губернатор.

Провела церемонию первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— Ровно год назад, в марте, ВОЗ объявила пандемию COVID-19. И поначалу никто и предположить не мог, что битва за жизни приобретет глобальные масштабы. Если сначала для лечения ковида было перепрофилировано 2 тыс. коек, то потом — 9 тыс. коек. И благодаря вашему самоотверженному труду удалось спасти тысячи жизней, — обратилась к героям-медикам Ирина Гехт.

Благодаря решению губернатора накануне второй волны пандемии был построен современный инфекционный госпиталь в Малой Сосновке на 500 мест, и сейчас возводятся еще три корпуса. Опыт нашей области перенимают другие регионы.

Сейчас ситуация с ковидом на Южном Урале стабилизировалась. Больницы возвращаются к привычной работе. Возобновлены диспансеризация и профосмотры, оказывается плановая медицинская помощь.

Сотня медиков — лауреаты премии губернатора, получили и дипломы. Ирина Гехт напомнила, что за прошлый год количество премий значительно увеличилось, ведь около 20 тыс. медработников на Южном Урале были мобилизованы на борьбу с COVID-19.