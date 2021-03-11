«Коммунисты России» и «Родина» поборются в товарищеском футбольном матче

27 марта в спортивном комплексе «Полет» города Челябинска состоится первый товарищеский футбольный матч по мини-футболу среди команд региональных отделений Всероссийских политических партий «Родина» и «Коммунисты России». На нем сыграют сборные команды активистов и членов партий, среди которых — профессиональные спортсмены и ветераны мини-футбола.

— Инициатива пришла от лидеров коммунистов, которые также развивают в регионе футбольное направление, как и мы. У нас уже несколько лет выступает футбольная команда «Родина», которая занимает призовые места в любительских лигах и чемпионатах, — комментирует Сергей Смышляев.

Товарищеский матч даст старт серии игр по мини-футболу с политическими партиями. Планируется, что следующая игра пройдет на поле «коммунистов» в Магнитогорске.

Начало матча в 14:00 по адресу: Лесопарковая, 6а/1, 1 этаж. Вход свободный.

Приглашаем СМИ осветить это мероприятие. Дополнительная информация по телефону: +7 982 285-30-63 (Вадим Мурунов).