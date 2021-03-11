Челябинцев приглашают сыграть в благотворительную игру в страйкбол

14 марта на полигоне ЦВТИ «Звезда» пройдет благотворительная игра в страйкбол. К участию приглашаются все желающие старше 18 лет.

Организаторами мероприятия выступают мастерская группа «Планета» совместно с проектом «Другая Медицина», одна из ключевых задач игры — отработка оказания первой помощи в полевых условиях.

— В сценарий игры зашита механика с антуражем военно-полевой медицины, — говорят организаторы. — Игрокам предстоит решать задачи по оказанию первой помощи в «боевых» условиях и эвакуации «раненых» в полевой госпиталь. Перед самой игрой автор проекта «Другая медицина» Евгений Косовский (Доктор Женя) проведет урок по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим на поле боя.

Игра благотворительная, взносы пойдут на благое дело: в помощь челябинской организации «Другая Медицина», которая оказывает медико-профилактическую помощь бездомным бесплатно, за счет частных пожертвований.

«Другая медицина» помогает бездомным людям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Без дома, без документов, без возможности обратиться в медицинские учреждения. Медики, социальные работники и волонтеры выезжают на точки сбора бездомных, чтобы провести осмотры и раздать медикаменты, гигиену, теплые вещи и еду.

Комплект снаряжения можно взять в аренду, а до полигона и обратно будет организован транспорт.

Если играете в страйкбол или всегда хотели попробовать, то это отличная возможность интересно провести выходной на свежем воздухе и поддержать благотворительный проект.

Подробнее о мероприятии в группе.

Информационный партнер проекта — медиагруппа «Комсомольская правда».