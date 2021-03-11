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Общество11 марта 2021 17:00

«Помогу с бензином или с едой»: застрявшие на трассе в Челябинской области автомобилисты выручают друг друга из беды

Есть даже те, кто вытаскивал на обычных машинах из сугробов грузовики
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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На трассе под городом Сим днем возникла большая пробка. Фото: vk.com/Трасса М5 Уфа - Челябинск

Обстановка из-за непогоды на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области сегодня днем сильно накалилась. Автомобилисты, застрявшие на дорогах, начали через соцсети сообщать, что у них кончаются еда и бензин.

—Дочь с мужем сейчас на легковой машине стоят в пробке на трассе М-5 в 5-8 км от Сим в сторону Уфы. У них в машине 2 детей 4 и 6 лет. Бензина осталось полбака. С питанием проблема. Кто рядом с ними, можете чем-то помочь? — написал Михаил в группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск» во «Вконтакте».

— Едем издалека с ребенком в Сим. У водителя солярка кончается, — написала там же еще одна подписчица.

Попавшие в снежный плен автомобилисты начали координироваться через группы в соцсетях и стали предлагать друг другу помощь. Они оставляли номера телефонов или просто просили обращаться в личные сообщения.

— Если кому-то нужна помощь в районе Юрюзани, пишите — подъеду , чем смогу-помогу: чай, бензин, — написал Степан в

— У меня как раз там [на трассе под городом Сим] кореш Серега стоит. У него есть вода и еда — позвоните ему, — написал Евгений и оставил номер телефона своего друга.

Однако больше всего пострадали большегрузы. Для них на сутки перекрыли движение. И у одного из дальнобойщиков возникли проблемы с грузовиком. Буксировать его вызвался мужчина на внедорожнике.

Отметим, что сейчас движение транспорта по трассе М-5 полностью восстановлено.

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