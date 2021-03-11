Большая вода и огонь: Челябинская область готовится к сезону стихийных происшествий

Челябинская область готовится к сезону паводка и природных пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 11 марта, на совещании с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков рассказал о подготовке к сезону паводка и природных пожаров.

Весеннее половодье в Челябинской области ожидается на уровне средних многолетних значений. Известен список сел, в основном, на юге, где возможны подтопления вешними водами придомовых и приусадебных участков.

На реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак планируется взорвать лед. На водохранилище в Троицке его распилят. «Зимний панцирь» водоемов растает постепенно.

Мониторить ситуацию готовы службы оперативного реагирования: 127 опергрупп регионального управления МЧС.

На личном контроле губернатора Алексея Текслера находится вопрос безопасного прохождения паводка. Готовится совещание комиссии по ЧС по готовности городов и районов области к сезону большой воды.

В зоне повышенного внимания власти — природные пожары. Для ликвидации огня спланирована группировка сил, есть нужное количество техники. В помощь людям — 30 систем видеонаблюдения для раннего обнаружения пожаров.

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