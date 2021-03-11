Челябинский инвалид-колясочник, отказавшийся от ступенькохода, получит новую квартиру

Для Сергея Стыцина найдут новую квартиру после встречи с мэром. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Челябинский инвалид-колясочник Сергей Стыцин уже несколько лет борется за право установить в своем подъезде подъемник. Он даже выиграл суд, который обязал мэрию обеспечить его безбарьерной средой. Однако в администрации города заявили, что подъемник в угловом подъезде, где проживает инвалид, установить невозможно по техническим причинам. Взамен они предложили ему ступенькоход.

Однако Стыцину такое решение проблемы не подошло. Чтобы пользоваться ступенькоходом — требуется посторонняя помощь, так как разложить и сложить эту конструкцию инвалид в одиночку просто не может. А подъемник как раз позволял бы избежать этого недостатка.

Мэр Челябинска Наталья Котова пригласила Сергея Стыцина к себе на прием. Обсудив с ним возникшую проблему, она поручила своим подчиненным найти для инвалида-колясочника новую квартиру, где он бы не испытывал никаких проблем с перемещением.

Кроме того, по поручению мэра в скором времени в Челябинске будет разработана ежегодная программа. Ее цель — решение вопроса доступности лестничных маршей для инвалидов-колясочников.

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