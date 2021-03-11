«Одно движение и жертв не избежать»: на остановке в центре Челябинска разбросали опасный мусор

Фото: Facebook.com / Илья Чильчагов

В центре Челябинска на остановке общественного транспорта неизвестные разбили стеклянные рамы. Однако убирать их не стали, а просто сложили в кучу. На это уже обратили внимание жители города в соцсетях.

— На остановочном комплексе «Улица Энгельса» свалены разбитые рамы, которые несут серьёзную опасность горожанам. В нашу погоду и гололед одно движение и жертв не избежать, — написал на своей личной странице в Facebook челябинец Илья Чильчагов.

Сейчас жители города просят властей как можно скорее убрать опасный мусор с остановки общественного транспорта.

Фото: Facebook.com / Илья Чильчагов

Фото: Facebook.com / Илья Чильчагов

Фото: Facebook.com / Илья Чильчагов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru