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Общество11 марта 2021 18:47

«Одно движение и жертв не избежать»: на остановке в центре Челябинска разбросали опасный мусор

Жители города ждут общественный транспорт возле осколков разбитого стекла
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Фото: Facebook.com / Илья Чильчагов

В центре Челябинска на остановке общественного транспорта неизвестные разбили стеклянные рамы. Однако убирать их не стали, а просто сложили в кучу. На это уже обратили внимание жители города в соцсетях.

— На остановочном комплексе «Улица Энгельса» свалены разбитые рамы, которые несут серьёзную опасность горожанам. В нашу погоду и гололед одно движение и жертв не избежать, — написал на своей личной странице в Facebook челябинец Илья Чильчагов.

Сейчас жители города просят властей как можно скорее убрать опасный мусор с остановки общественного транспорта.

Фото: Facebook.com / Илья Чильчагов

Фото: Facebook.com / Илья Чильчагов

Фото: Facebook.com / Илья Чильчагов

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