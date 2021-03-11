Челябинец выставил на продажу «топор мечты» за 1 млн рублей

Челябинец получил коллекционный топор от своего друга. Фото: avito.ru

Житель Челябинска выставил на продажу коллекционный топор с гравировкой. При этом он указал стоимость в 1 млн рублей, однако в описании товара добавил, что цена была установлена для привлечения внимания.

— Устраиваю торги на топор мечты. Цены в сообщении присылать адекватные [и тем], кто понимает в металле, — написал автор объявления.

Сам топор сделан из металла советского производства. На лезвии также есть клеймо с указанием 1985 года. Автор объявления добавил, что получил этот предмет от своего друга.

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