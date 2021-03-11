Метсола подбадривал Федотова Фото: Рустем АХУНОВ

«Трактор» завершил борьбу за Кубок Гагарина, уступив «Салавату Юлаеву» в Уфе. Решающим моментом стало наказание голкипера Ивана Федотова — судьи посчитали, что тот умышленно сдвинул ворота. Рассказываем, что произошло после матча Салават Юлаев-Трактор.

Федотов выглядел растеряным Фото: Рустем АХУНОВ

После того, как шайба поразила ворота и трибуны взорвались от радости, на лице Ивана Федотова появилась нервная улыбка.

— Я сожалею, что не выручил команду на буллите, но никак не о следствии этого удаления. Это грубейшая ошибка! Всех, кто болел и переживал, обнял и благодарю от всей души. Сожалею, что так рано закончили сезон... Я стану еще сильней, это серьезный опыт, который даст нам новых сил, — написал голкипер на своей странице в Instagram.

После матча вратарь уфимцев Юха Метсола подбадривал Ивана Федотова.

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