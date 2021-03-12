В Челябинской области ночные 30-градусные морозы сменит потепление днем до минус 3 °С

Омрачить прогулку сможет разве что ветер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ночью 12 марта при прояснении столбики термометров опустились до -32 °С. Но в ближайшие выходные, на народные гуляния в честь широкой Масленицы, днем обойдется без крепких морозов. По прогнозу синоптиков местного гидрометцентра, днем температура воздуха не будет опускаться ниже -10°С, а где-то будет достигать всего -3°С, но омрачить прогулку может сильный ветер.

Сегодня в Челябинске -11...-13 °С днем. Облачная погода с прояснением, без существенных осадков. при этом достаточно сильный северо-западный ветер — 5-10 м/с.

В выходные в регионе, по данным гидрометцентра, его скорость будет достигать 3-9 м/с.

В Челябинске ночью в субботу, 5 декабря, столбики термометров опустятся до -17…-19 °С, а днем потеплеет до -5…-7 °С. В области в ночные часы похолодает до -16… -21 °С, днем воздух прогреется до -4… -9 °С.

В воскресенье, 6 декабря, согласно прогнозу синоптиков, в Челябинске ночью будет прохладнее: -19…-21 °С, а днем -3…-5 °С днем. В области в темное время суток — -16… -21°С, на юге — до - 26°С, днем — - 3… -8°С.

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