«Рисовали» премии: в Челябинске аудиторы КСП проверили работу Регоператора капремонтов

Аудиторы Контрольно-счетной палаты региона по поручению губернатора проверили работу регионального оператора Фонда капремонтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре прошлого года аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области по поручению губернатора начали проверку деятельности Регионального оператора Фонда капитальных ремонтов многквартирных домов.

По итогам проверки нецелевого использования бюджетных средств не выявлено, сообщает пресс-служба КСП. Однако обнаружились неэффективные расходы. Руководству Регоператора вменяется некачественное управление деятельностью Фонда.

Регулярно срываются показатели плана ремонтных работ, утвержденного региональным минстроем. В пуле подрядчиков нет новых организаций, что, по мнению КСП, негативно сказывается на выполнении планов.

При начислении премии сотрудникам Фонда использовались одни и те же отчетные документы.

Растет долг южноуральцев, пренебрегающих обязанностью ежемесячной оплаты взносов в Фонд. Внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности учредителем и самим Фондом не ведется.

Генеральному директору Фонда Вадиму Борисову направлено представление для устранения нарушений. Отчеты аудиторов направлены в ЗСО Челябинской области и региональную прокуратуру.

Реакция губернатора по отчету КСП последовала оперативно. В пятницу, 12 марта, Алексей Текслер поручил курирующему заместителю Сергею Шалю обеспечить устранение всех нарушений и усилить контроль за работой Фонда.

Первый заместитель губернатора Виктор Мамин должен рассмотреть вопрос эффективности управления и представить предложения по изменению устава и полномочий органов управления Фонда.

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