Содержание гидротехнических сооружений в Челябинской области обернулось делом о мошенничестве на 836 тысяч рублей

В отчетах писали, что делают ремонт и круглосуточно следят за состоянием гидротехнических сооружений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Верхнем Уфалее возбудили уголовные дела о мошенничестве на 836,5 тысяч рублей и превышении должностных полномочий при содержании Суховязских гидротехнических сооружений. На их содержание и ремонт выделялись деньги, хотя ГТС фактически не функционирует. Об этом в пятницу, 12 марта сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

— В 2018 году МКУ «Спецсервис» заключило муниципальные контракты с ООО «Фирма «УралПартнер» на оказание услуг по эксплуатации и содержанию гидротехнических сооружений, — рассказала Наталья Мамаева. — Но, как было установлено, подрядчик не осуществлял круглосуточное наблюдение за объектом, сооружения находились в неудовлетворительном состоянии, что свидетельствовало о ненадлежащем исполнении условий контракта. Соответствующей аттестации у работников обслуживающей организации не было.

Но все это не помешало компании «УралПартнер» предоставлять заказчику красивые отчеты. В них подрядчик указывал, что постоянно следит за состоянием гидротехнических сооружений, ремонтирует их при необходимости.

МКУ «Спецслужба» со своей стороны формально проверяло исполнение контракта. В штате не было аккредитованных специалистов, а специализированную организацию не привлекали. В итоге, как уточнила Наталья Мамаева, в 2019-2020 годах учреждение неоднократно оплатило фактически не выполненные работы на Суховязском гидротехническом сооружении, которое фактически не функционирует.

— Ущерб бюджету в виде избыточных расходов составил 836,5 тысяч рублей, — добавила представитель надзорного органа.

По результатам прокурорской проверки должностные лица из числа руководства «Спецслужбы» ответят за превышения должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ. Неустановленным лицам фирмы «УралПартнер» грозит срок за мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения бюджетных денег.

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