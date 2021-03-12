Коммуналка без процентов: у миассцев может появиться возможность оплачивать коммуналку без процентов

В Миассе создан прецедент, который может коснуться жителей всего региона. Прокуратура обязала компанию «ЭнСер», поставщика тепла и горячей воды в дома центральной части города, предоставить жителям возможность оплачивать коммунальные ресурсы без комиссии. Новая строчка в платежке неожиданно появилась в начале нынешнего года. С жалобой на «ЭнСер» жители города обратились к депутату Государственной Думы Олегу Колесникову. Он, в свою очередь, направил запрос в прокуратуру. В итоге руководству компании было вынесено представление об устранении нарушений закона. Более того, руководство предприятия может быть привлечено к административно ответственности.

На введение банковской комиссии при оплате коммунальных услуг жалуются жители и других городов, в том числе и областной столицы. Прокуратура при этом ссылается на закон «О защите прав потребителей», который обязывает предоставить жителям возможность оплаты наличными, без дополнительных сборов.