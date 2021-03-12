Для приближенных: в Челябинской области вход в нацпарк «Таганай» сделают бесплатным

Раньше вход был платным для всех. Фото: Таганай News / T-me.org

В Челябинской области с 15 марта вход в «Таганай» станет бесплатным для жителей Златоуста и поселка Магнитка Кусинского района. Туристам из других городов придется платить за разрешение на посещение 150 рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе национального парка.

— Чтобы подтвердить право на получение льготы, потребуется предъявить паспорт с местной пропиской (или его копию) или водительское удостоверение, — рассказала исполняющая обязанности директора нацпарка «Таганай» Эльвина Новоселова. — Но бесплатный вход в национальный парк не означает, что при его посещении не нужно оформить разрешение, как того требует федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях. Потому жителям Златоуста и Магнитки тоже будет необходима регистрация.

Кстати, раньше с них брали плату за вход деньги. С посететителй из Златоуста брали 10 рублей, с из Магнитки — 50.

Для жителей остальных городов Челябинской области и туристов из других регионов за одно посещение национального парка «Таганай» возьмут 150 рублей.

Льготы при оформлении разрешения на посещение «Таганая» предоставляются также инвалидам и ветеранам войны, дошкольникам и школьникам, пенсионерам, а также еще нескольким категориям граждан. Полный список есть на сайте национального парка.

Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.

В 2020 году в национальном парке «Таганай» побывало 176 тысяч 525 туристов.

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