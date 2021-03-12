В Челябинской области за сутки зарегистрировали 141 случай заражения COVID-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области выявляют каждый день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 141 новый случай коронавируса. Школьников среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 54 052. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 9 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 156 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 46 761 человек. Под присмотром врачей остаются 5078 зараженных.

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