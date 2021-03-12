Узнать свой кредитный рейтинг можно в приложении Райффайзенбанка

Функция расчета индивидуального кредитного рейтинга стала доступна пользователям Райффайзен-Онлайн на платформе Android. Оценка действительна для обслуживания в Райффайзенбанке и производится по его собственной методологии. Скоринг выражается в баллах в диапазоне от 0 до 900.

— Кредитный рейтинг поможет заранее оценить вероятность одобрения займа и контролировать уровень своей долговой нагрузки. На значение рейтинга влияет множество параметров, в том числе размер и тип прошлых или текущих кредитных продуктов и своевременность платежей. Со временем скоринговый балл может меняться. Узнать свой рейтинг и вероятность одобрения кредита пользователь может в любой момент, — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Функция доступна пользователям Райффайзен-Онлайн на платформах iOS и Android.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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