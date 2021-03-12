В Челябинской области хозяйка собаки, откусившей часть губы 6-летнему ребенку, предстанет перед судом

Собака напала на ребенка во время прогулки. Фото: прокуратура Челябинской области / T-me.org

В Челябинской области будут судить 33-летнюю женщину, собака которой во время прогулки укусила шестилетнего ребенка за лицо, травмировала ему переносицу и откусила часть губы. Хозяйке пса вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности по части 1 статьи 118 УК РФ, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

ЧП произошло в Сатке 12 января.

— Обвиняемая не обеспечила контроль за выгуливаемой собакой, в результате чего собака напала на 6-летнего ребенка, гулявшего во дворе, — рассказала Наталья Мамаева. — В результате укуса произошло неизгладимое повреждение лица, его обезображивание.

Женщина вину признала в полном объеме. Уголовное дело по существу рассмотрит Саткинский городской суд.

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