Акция «САМОЦВЕТЫ» разыгрывают 3 миллиона рублей» подходит к завершению: промежуточный розыгрыш пройдет 15 марта

Акция «САМОЦВЕТЫ» разыгрывают 3 миллиона рублей» подходит к завершению. 15 марта состоится последний промежуточный розыгрыш, а следом грядет грандиозный финал!

Девятый промежуточный этап состоится в понедельник в ТРК «Фокус». В 19.00 узнаем, кому достанутся 150 тысяч рублей. Также у присутствующих на мероприятии будет возможность выиграть дополнительные приятные подарки от сети салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ».

Не получится прийти в ТРК «Фокус» в назначенное время? Не беда! По традиции будет организована прямая трансляция в сети Instagram.

Тем временем полным ходом идет регистрация участников грандиозного финала акции «САМОЦВЕТЫ» разыгрывают 3 000 000 рублей». Тем, кто еще не успел присоединиться, стоит поторопиться. Чтобы испытать свою удачу в финале, необходимо прийти в любой салон «САМОЦВЕТЫ» до 24 марта, захватив с собой купон и чек. Консультанты проверят правильность заполнения и проведут регистрацию.

Уже 28 марта САМОЦВЕТЫ разыграют 1 500 000 рублей, а значит, шансы на победу вырастут в 10 раз! Подробности участия в акции на сайте.

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