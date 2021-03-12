Фонд капремонта Челябинской области поймали на неэффективных расходах

Претензий к регоператору накопилась масса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольно-счетная палата нашла неэффективные расходы в деятельности фонда капитального ремонта Челябинской области. Отчет аудитора передали в прокуратуру и представили губернатору Алексею Текслеру.

— В ходе проверки Фонда нецелевого использования бюджетных средств не установлено, — сообщили в КСП. — Вместе с тем, выявлены неэффективные расходы и признаки некачественного управления деятельностью фонда.

В частности, показатели производственного плана, утвержденного минстроем Челябинской области, регулярно не выполняются, новые подрядчики не привлекаются, а в отчетах о премировании в разных размерах сотрудников используются одни и те же показатели. К тому же дебиторская задолженность по взносам за капитальный ремонт перед фондом только растет, а внутренние документы позволяют неограниченно распоряжаться внебюджетными деньгами.

— Имеет место негативная динамика как по количеству исковых заявлений, так и по объему взысканных средств, — добавили в КСП. — Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности учредителем и самим фондом не осуществлялся.

Генеральному директору Фонда направлено представление для устранения выявленных нарушений. Отчет аудитора направлен в Заксобрание и прокуратуру Челябинской области.

— Алексей Текслер уже поручил курирующему заместителю губернатора Сергею Шалю обеспечить устранение выявленных нарушений и усилить контроль за работой регоператора, — рассказали в правительства Челябинской области. — Первому заместителю губернатора Виктору Мамину поручено рассмотреть вопрос эффективности управления Регоператора, представить предложения по изменению устава и полномочий органов управления Фонда.

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