В центре Челябинска ограничат движение транспорта из-за Масленицы

Автомобилистов просят заранее продумать маршрут. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 13 марта в связи с празднованием Масленицы временного ограничат движение автомобилей в центре города. С 12:00 до 16:00 проехать на личном автомобиле не получится на участках улиц Энгельса, Энтузиастов и Коммуны. Об этом предупреждают в Госавтоинспекции.

— Ограничение будет действовать на весь транспорт, кроме общественного, — уточнили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. — Просьба отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта.

Движение будет ограничено на улице Энгельса от проспекта Ленина до улицы Труда, на Энтузиастов (от Ленина до Коммуны) и по Коммунны (от Энгельса до Энтузиастов).

Куда сходить на Масленицу, читайте в материале.

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