Полицейские сняли с поезда 14-летнюю девочку, решившую уехать в Москву к другу по переписке

В полицию об исчезновении школьницы заявила ее мать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске сотрудники транспортной полиции помогли разыскать 14-летнюю пропавшую школьницу. Юная жительница Миасса ушла из дома в школу 11 марта, но решила уехать в Москву к интернет-другу, с которым общалась в соцсетях четыре месяца. Об этом сообщила специалист пресс-службы Южно-уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина

В полицию Миасса с заявлением о продаже 14-летней девочки обратилась ее 35-летняя мать. Школьница утром ушла на занятия, но на уроки так и не попала, а ее телефон был отключен. Женщина предположила, что дочь может отправиться в Москву к интернет-другу.

К поискам подключились транспортные полицейские. Они установили, что на имя пропавшей школьницы действительно был приобретен электронный билет на поезд «Челябинск – Москва», на который как раз шла посадка.

— Полицейские незамедлительно прибыли к поезду, готовящемуся к отправлению, и сняли с него разыскиваемую девочку, — рассказала Вера Кухтина. — Со слов школьницы, в Москву она решила поехать к своему другу, с которым на протяжении четырех месяцев переписывалась в интернете.

Беглянку передали родителям.

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