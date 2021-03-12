В Челябинске мужчина в форме военного устроил дебош в гостинице

32-летний мужчина, по предварительным данным, был пьян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 32-летний мужчина в форме военного устроил пьяный дебош в гостиничном комплексе на улице Колсанова. Мужчину задержали сотрудники полиции. Ему предстоит ответить за хулиганство и незаконное ношение форменной одежды.

Конфликт с администратором гостиницы произошел вечером в четверг, 11 марта.

— Мужчина пришел в один из гостиничных комплексов Советского района в форме, стилизованной под военную, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе управления МВД по Челябинску. — У него произошел конфликт с сотрудниками гостиничного комплекса, и они вызвали полицию. Мужчину задержали, доставили в райотдел и составили протокол по статье 20.1 КоАП за мелкое хулиганство. Также решается вопрос о привлечении административной ответственности по статье 17.12 КоАП за незаконное одежды форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

Предположительно, мужчина был пьян. Он прописан в Челябинской области, но из какого города, в полиции не уточняют.

Информация о случившемся разлетелась по социальным сетям. В мужчине жители Троицка признали своего земляка, который несколько лет назад пошел на штурм МВД с мачете. Но в пресс-службе управления МВД по Челябинску не подтверждают эту информацию.

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