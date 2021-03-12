В Челябинске откроется персональная выставка Никаса Сафронова

Выставка произведений заслуженного художника России Никаса Сафронова «О чем молчат картины» откроется для посещения 18 марта.

Академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов лично откроет выставку своих работ. Это будут как живописные произведения в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий. Мультимедийные проекции на стены перенесут зрителей в разнообразный и красочный мир одного из самых известных художников современности.

Выставка познакомит зрителя с различными периодами творчества Никаса Сафронова. Будут представлены более 70 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision. Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.

Имея обширный диапазон художественных пристрастий и обладая огромной фантазией и энергией, художник находится в постоянном творческом поиске. Все это позволило Никасу Сафронову завоевать интерес и признание широкой публики, а также знатоков и ценителей искусства.

Основная часть работ Н. Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди поклонников творчества художника — Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг, Тина Тернер, Жан-Поль Бельмондо, Элтон Джон, Мик Джаггер, Пьер Ришар, Ричард Гир, Элизабет Тейлор и многие другие.

Вниманию СМИ: Торжественная церемония открытия выставки состоится 17 марта в 18.00, пресс-конференция — в 17.00. Никас Сафронов будет лично открывать выставку, также перед гостями выступит его сын — пианист, лауреат 16 международных конкурсов, Почетный профессор Швейцарской консерватории Лука Сафронов.

Персональная выставка Никаса Сафронова «О чем молчат картины» будет открыта для посещения с 18 марта по 25 апреля 2021 года в Зале имени архитектора Е.В. Александрова Челябинского государственного музея изобразительных искусств по адресу: пл. Революции, 1.

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