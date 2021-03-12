В Челябинске эковолонтеры спасли задыхающуюся в Студенческом карьере рыбу

Теперь рыбе будет легче дышать. Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области

Волонтеры спасли задыхавшуюся в Студенческом (Каменном) карьере на территории городского бора рыбу от верной гибели. Вместе с экологами они пробурили в толще льда лунки, чтобы обогатить водоем кислородом.

В прорубях теперь установлены снопы из соломы, чтобы лунки не затянуло льдом, и кислород поступал рыбам. Это поможет снизить риск дальнейшей гибели рыбы.

— В конце зимы часто происходит массовая гибель рыбы, когда водоемы еще скованны толстым слоем льда и кислорода под ним остается мало, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Чтобы поддержать экосистему, на всех озерах проводятся мероприятия по аэрации водоемов.

Но Каменный карьер не относится к водным объектам, хозяина у него нет. Поэтому в Минэкологии решили провести такую акцию.

Челябинцы забили тревогу, что в парке Гагарина задыхается рыба, в начале недели. Видеозапись, сделанная возле Студенческого карьера, опубликованая в одном из пабликов во ВКонтакте, шокировала людей.

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