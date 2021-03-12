В час пик в центре Челябинска перекрыли движение для расчистки снега

Фото: читательница КП-Челябинск
В Челябинске на проспекте Ленина возле областного арбитражного суда перекрыли одну полосу для движения автомобилей. Дорожники занимаются уборкой снега, из-за этого там образовалась пробка.
— Возле арбитражного суда перекрыли полосу. Кое-как проехали это место я уже все прокляла. Но дальше пока без пробок, — рассказала читательница КП-Челябинск.
Фото: читательница КП-Челябинск
Этим утром в Челябинске из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Серьезные заторы наблюдались сразу на нескольких крупных участках дорог. Не обошлось и без ДТП.
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